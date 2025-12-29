Референдум України — Зеленський пояснив, чому не всі позитивно ставляться до його проведення

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський висловився про проведення референдуму та зазначив, що не усі позитивно ставляться до його проведення.

"А 20-пунктний план, вважаємо, потрібно схвалити на референдумі. Це найсильніший історичний підпис сили цього документа, і дуже хотілося б це зробити. Безумовно, не всі позитивно до цього ставляться. Бо це точно веде до відкритого волевиявлення не однієї людини, не 450 людей. Це мова про мільйони людей", — сказав президент.

Реклама