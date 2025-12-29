Відео
Головна Новини дня Зеленський повідомив про головні домовленості з Трампом

Зеленський повідомив про головні домовленості з Трампом

Дата публікації: 29 грудня 2025 15:30
Переговори у США — Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Глава держави повідомив, що вони змогли досягти домовленостей щодо двох важливих питань — гарантії безпеки та пакет підтримки для України після закінчення війни.

Про це український лідер написав у своєму Telegram в неділю, 29 грудня.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Дональд Трамп
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
