Переговори у США — Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом

Зеленський повідомив про головні домовленості з Трампом
Дата публікації: 29 грудня 2025 15:30
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Глава держави повідомив, що вони змогли досягти домовленостей щодо двох важливих питань — гарантії безпеки та пакет підтримки для України після закінчення війни.
Про це український лідер написав у своєму Telegram в неділю, 29 грудня.
