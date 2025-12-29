Зеленський заявив про 15-річні гарантії безпеки від США

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає сильні гарантії безпеки від США, однак наразі вони не є безстроковими. За словами Зеленського, українська та американська команди обговорили це питання, а напередодні відповідні домовленості були погоджені з президентом США Дональдом Трампом. Йдеться про гарантії безпеки строком на 15 років із можливістю подальшого продовження.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами у понеділок, 29 грудня

Президент зазначив, що порушив питання тривалості цих гарантій у розмові з американським лідером. Він нагадав, що війна проти України триває вже майже 15 років, і наголосив, що для України важливо мати гарантії на значно довший період.

"Я підняв це питання з президентом, я сказав йому, що у нас вже війна іде, і вже вона майже 15 років. Тому дуже хотілося, щоб гарантії були довшими, і я йому сказав, що ми дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснював, якими він бачить гарантії безпеки для України.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловлювався про гарантії безпеки та розкрив їх суть. А сьогодні він заявив, що відбувся значний прогрес щодо питання гарантій.