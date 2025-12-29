Видео
Главная Новости дня Трамп предлагает Зеленскому не бессрочные гарантии безопасности

Трамп предлагает Зеленскому не бессрочные гарантии безопасности

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 10:36
Зеленский заявил о 15-летних гарантиях безопасности от США
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит сильные гарантии безопасности от США, однако пока они не являются бессрочными. По словам Зеленского, украинская и американская команды обсудили этот вопрос, а накануне соответствующие договоренности были согласованы с президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о гарантиях безопасности сроком на 15 лет с возможностью дальнейшего продления.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в понедельник, 29 декабря

Читайте также:

Трамп предлагает Украине гарантии безопасности на несколько лет

Президент отметил, что поднял вопрос продолжительности этих гарантий в разговоре с американским лидером. Он напомнил, что война против Украины продолжается уже почти 15 лет, и подчеркнул, что для Украины важно иметь гарантии на значительно более долгий период.

"Я поднял этот вопрос с президентом, я сказал ему, что у нас уже война идет, и уже она почти 15 лет. Поэтому очень хотелось, чтобы гарантии были длиннее, и я ему сказал, что мы очень хотели рассмотреть возможность 30, 40, 50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать",- заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснял, какими он видит гарантии безопасности для Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказывался о гарантиях безопасности и раскрыл их суть. А сегодня он заявил, что произошел значительный прогресс по вопросу гарантий.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп мирные переговоры гарантии безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
