У Парижі зберуть Коаліцію охочих щодо безпеки України

Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про поступ у напрацюванні міжнародних гарантій безпеки, які мають стати основою для справедливого та тривалого миру. За його словами, він разом із кількома європейськими лідерами взяв участь в обміні думками з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Про це Еммануель Макрон заявив в соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Макрон висловився про підготовку гарантій безпеки для України

Після спільної розмови Макрон провів окремі переговори з українським лідером. Французький президент наголосив, що робота над гарантіями безпеки просувається вперед.

Заява. Фото: скриншот

Також Макрон повідомив про підготовку наступного етапу міжнародної координації. На початку січня в Парижі планують зібрати країни так званої "Коаліції охочих", щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної держави у спільні безпекові зусилля.

Нагадаємо, нещодавно у The Financial Times з'явилась публікація, що Еммануель Макрон нібито не підтримав Фрідріха Мерца під час обговорень репараційного кредиту для України із заморожених російських активів.

Тим часом між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникли певні суперечності щодо мирного плану.