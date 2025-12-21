Відео
Макрон зрадив Мерца у питанні заморожених активів РФ, — FT

Макрон зрадив Мерца у питанні заморожених активів РФ, — FT

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 21:42
Макрон зрадив Мерца щодо підтримки репараційного кредиту для України — FT
Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не зміг заручитися підтримкою президента Франції Емманюеля Макрона у питанні репараційного кредиту для України. Це стало перешкодою під час спроби Мерца переконати колег у доцільності такого рішення.

Про це пише Financial Times.

Макрон не підтримав Мерца у питанні репараційного кредиту для України

Як зазначають у статті, протягом кількох тижнів перед самітом у Брюсселі французький лідер публічно не виступав проти репараційного кредиту для України. Однак у приватних бесідах команда Макрона висловлювала сумніви щодо доцільності такого рішення. У Франції посилались на те, що країна вже має високий державний борг і можуть виникнути труднощі з наданням національної гарантії на випадок, якщо активи доведеться швидко повернути Москві.

Зрештою у вирішальний момент Емманюель Макрон доєднався до позиції Бельгії, Італії та низки країн, які виступали проти використання коштів. Високопосадовець, що обізнаний із перебігом переговорів, заявив, що Макрону "за це доведеться заплатити".

"Макрон зрадив Мерца, і він знає, що за це доведеться заплатити. Але він настільки слабкий, що не мав іншого вибору, окрім як приєднатися до Мелоні (Прем'єр-міністерка Італії. — Ред.)", — зазначив високопосадовий дипломат ЄС, обізнаний із перебігом переговорів.

Як зазначають у FT, така ситуація свідчить про нову динаміку стосунків між Німеччиною та Францією. Берлін на чолі із Мерцом демонструє напористість, тоді як Париж "виявився знерухомленим".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому репараційний кредит важливий для України. Він зазначив, що справа не тільки у фінансах.

Також ми розповідали про те, хто з ЄС наполіг на наданні Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро. Деталі розкрив Андрій Сибіга.

Емманюель Макрон війна в Україні Росія Фрідріх Мерц репарації
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
