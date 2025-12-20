Кредит 90 млрд євро від ЄС — Сибіга відповів, хто з європейських лідерів його підтримав

Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. За його словами, ключову роль у досягненні цього рішення відіграли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в суботу, 20 грудня.

Сибіга висловився про фінансову підтримку від ЄС

Керівник МЗС наголосив на тому, що надання грошової підтримки лідерами ЄС є історичним моментом, який доводить, що Росії доведеться платити за свої злочини. Крім того, на його думку, це стало "проявом стратегічного вибору" лідерів Європи.

"Це і президент Зеленський, і прем'єр Польщі сказали: або зараз обирати кошти, або в майбутньому платити кров'ю. Така дилема була перед європейськими лідерами, і я вважаю, що Європа впоралася. Бо це також і про суб'єктність Європи, сильні рішення, які свідчать про детермінацію у боротьбі з російським агресором", — сказав Сибіга.

Зазначимо, що раніше Володимир Зеленський також прокоментував надану Україні допомогу у вигляді 90 млрд євро. Він зазначив, що кредит є безвідсотковий і буде виплачений за рахунок російських репарацій після завершення війни.

А також глава держави наголосив на тому, що кредит від ЄС посилив позицію України в переговорах.