Україна
Сибига ответил, кто из ЕС настоял на 90 млрд евро для Украины

Сибига ответил, кто из ЕС настоял на 90 млрд евро для Украины

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 22:34
Кредит 90 млрд евро от ЕС — Сибига ответил, кто из европейских лидеров его поддержал
Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. По его словам, ключевую роль в достижении этого решения сыграли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил в комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец в субботу, 20 декабря.

Читайте также:

Сибига высказался о финансовой поддержке от ЕС

Руководитель МИД отметил, что предоставление денежной поддержки лидерами ЕС является историческим моментом, который доказывает, что России придется платить за свои преступления. Кроме того, по его мнению, это стало "проявлением стратегического выбора" лидеров Европы.

"Это и президент Зеленский, и премьер Польши сказали: или сейчас выбирать средства, или в будущем платить кровью. Такая дилемма была перед европейскими лидерами, и я считаю, что Европа справилась. Потому что это также и о субъектности Европы, сильные решения, которые свидетельствуют о детерминации в борьбе с российским агрессором", — сказал Сибига.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский также прокомментировал предоставленную Украине помощь в виде 90 млрд евро. Он отметил, что кредит является беспроцентным и будет выплачен за счет российских репараций после завершения войны.

А также глава государства отметил, что кредит от ЕС усилил позицию Украины в переговорах.

Европейский союз кредиты Андрей Сибига война в Украине репарации
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
