Кредит ЕС дал Украине дополнительные козыри против РФ - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении кредита на 90 млрд евро со стороны Евросоюза укрепило Украину. Он добавил, что решение об усилении финансовой помощи продемонстрировало единство Европы.

Об этом Зеленский сообщил в интервью польским СМИ.

Дополнительные возможности для Украины

В интервью Польскому пресс-агентству (PAP), TVP (TVP) и Польскому радио президент Украины рассказал о благодарности за польскую поддержку, о важности европейского сообщества, а также о предпосылках переговоров о дальнейшей финансовой помощи и перспектив мира. Он отметил, что Украина очень серьезно относится ко всему, что касается европейской безопасности.

"Благодаря этому у нас появились дополнительные козыри. Россия надеялась, что мы по крайней мере финансово будем слабыми. Это, конечно, влияет на дух и мораль солдата, который не уверен, хватит ли завтра дронов, не будет ли проблем с патронами, всего ли будет достаточно. И это очень влияет на жизнь людей, на жизнь гражданских. Поскольку таким образом мы компенсируем недостатки, покрываем финансовые потребности нашего бюджета", - отметил Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что приняв решение о кредите, Евросоюз показал единство, несмотря на скептицизм некоторых лидеров ЕС, и сохранил независимость от давления со стороны России и других стран.

"Европа этим продемонстрировала единство, несмотря на скептицизм некоторых лидеров .... И Европа показала, что независимо от давления со стороны России и других игроков, она имеет свое лицо, имеет собственных лидеров, и это руководство - способно", - добавил Зеленский.

Напомним, что ЕС предоставил Украине кредит в размере 90 млрд евро на следующие два года. Использование замороженных активов РФ не предусмотрено.

Ранее мы также информировали, что Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в финансировании Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.