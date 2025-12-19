Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил, что кредит ЕС дал Украине козыри против РФ

Зеленский заявил, что кредит ЕС дал Украине козыри против РФ

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 22:08
Кредит ЕС дал Украине дополнительные козыри против РФ - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении кредита на 90 млрд евро со стороны Евросоюза укрепило Украину. Он добавил, что решение об усилении финансовой помощи продемонстрировало единство Европы.

Об этом Зеленский сообщил в интервью польским СМИ.

Реклама
Читайте также:

Дополнительные возможности для Украины

В интервью Польскому пресс-агентству (PAP), TVP (TVP) и Польскому радио президент Украины рассказал о благодарности за польскую поддержку, о важности европейского сообщества, а также о предпосылках переговоров о дальнейшей финансовой помощи и перспектив мира. Он отметил, что Украина очень серьезно относится ко всему, что касается европейской безопасности.

"Благодаря этому у нас появились дополнительные козыри. Россия надеялась, что мы по крайней мере финансово будем слабыми. Это, конечно, влияет на дух и мораль солдата, который не уверен, хватит ли завтра дронов, не будет ли проблем с патронами, всего ли будет достаточно. И это очень влияет на жизнь людей, на жизнь гражданских. Поскольку таким образом мы компенсируем недостатки, покрываем финансовые потребности нашего бюджета", - отметил Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что приняв решение о кредите, Евросоюз показал единство, несмотря на скептицизм некоторых лидеров ЕС, и сохранил независимость от давления со стороны России и других стран.

"Европа этим продемонстрировала единство, несмотря на скептицизм некоторых лидеров .... И Европа показала, что независимо от давления со стороны России и других игроков, она имеет свое лицо, имеет собственных лидеров, и это руководство - способно", - добавил Зеленский.

Напомним, что ЕС предоставил Украине кредит в размере 90 млрд евро на следующие два года. Использование замороженных активов РФ не предусмотрено.

Ранее мы также информировали, что Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в финансировании Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Владимир Зеленский Польша кредиты Европа кредит во время войны
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации