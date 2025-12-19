ЕС предоставит Украине 90 млрд долларов в 2026 и 2027 годах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Лидеры ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро (106 млрд долларов) на следующие два года, чтобы укрепить позиции Киева за столом переговоров и поддержать пострадавшую от войны страну. Использование замороженных активов РФ для этой помощи — не предусмотрено.

Что известно о предоставлении помощи Украине от ЕС

Как пишет издание, ЕС привлечет совместный долг, который будет обеспечен за счет бюджета блока. Это в свою очередь, существенное изменение в сознании с планом большинства лидеров ЕС, который предполагал для этой помощи использование замороженных активов ЕС. То есть — российские активы остались нетронутыми.

Решение было принято рано утром в пятницу, 19 декабря, после переговоров на саммите в Брюсселе.

"Лидеры пришли к соглашению о продолжении работы над планом по российским активам, а также о намерении использовать совместный долг для предоставления Украине столь необходимой помощи", — говорится в публикации.

В достигнутом окончательном соглашении уточняется, что любое использование бюджета ЕС для кредита не повлияет на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии, которые скептически относятся к предоставлению финансирования Украине.

"Хотя результат, вероятно, вызовет критику, он отражает срочность, которую лидеры ЕС испытывали в стремлении выделить Украине новые средства", — добавило Bloomberg.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил, что Украине в 2026-2027 будет предоставлено 90 млрд евро. В соцсети Х он уточнил, что кредит является беспроцентным, а его погашение начнется после выплаты компенсаций со стороны России.

"Финансовый пакет для Украины готов: Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, как я и предлагал. Это посылает четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы будем держать российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию", — написал Мерц.

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет на 2026 год, который составляет почти 1 трлн долларов. Документ в том числе предусматривает выделение 800 млн долларов на помощь Украине в следующие два года.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский за полдня до решение ЕС о помощи Киеву заявлял, что в случае задержки международной поддержки страна уже весной может существенно сократить производство дронов. Также он рассказал, что некоторые системы ПВО Украины не обеспечены ракетами, поэтому страна рассчитывает либо на поддержку партнеров вооружением или же на финансовую помощь.