Главная Новости дня Трамп выделил военную помощь Украине — о чем речь

Трамп выделил военную помощь Украине — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 03:51
Трамп выделил на помощь Украине 800 млн долларов
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В четверг, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет страны на 901 млрд долларов на 2026 год. Документ в том числе предусматривает выделение средств на поддержку Украине.

Об этом сообщает Reuters и говорится на сайте Белого дома.

Читайте также:

Что известно о помощи Украине от США

Согласно документу, который подписал Трамп, США выделят Украине 800 млн долларов в течение двух следующих лет. То есть, 400 млн долларов будет в 2026 году, и еще 400 млн долларов — в 2027.

Деньги будут переданы в рамках "Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности", по которой американские компании оплачивают поставки оружия для украинской армии.

Напомним, что новый оборонный бюджет предусматривает как подробное распределение средств на военную машину США, так и ограничивает возможности Трампа в сокращении участия США в обороне Европы. Подробнее с документом можно ознакомиться по этой ссылке.

Также отметим, что с возвращением Трампа во власть, он сократил военную помощь Украине. Буквально несколько недель назад он в очередной раз похвастался, что теперь за оружие для ВСУ платит Европа, а не США.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
