Трамп заявил, что ЕС платит США полную цену за оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейские страны сейчас покупают у Соединенных Штатов оружие по полной стоимости с целью дальнейшей передачи Украине. Ранее американские власти уже потратили много на помощь Киеву.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга во вторник, 2 декабря.

Трамп о закупке оружия для ВСУ

По словам Трампа, во время каденции его предшественника Вашингтону приходилось тратить много — 350 миллиардов долларов.

Он утверждает, что тогдашний президент Джо Байден выделил Украине "колоссальную сумму денег".

"И большая ее часть — наличными, много — в виде оборудования", — отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США больше финансово не причастны к войне в Украине. Он подчеркнул, что он пытается "положить конец украинскому кризису".

Напомним, что Нидерланды объявили о новом пакете помощи для украинской обороны. Там согласовали выделение дополнительных 250 миллионов евро на механизм НАТО, который предусматривает закупку американского вооружения для нужд Украины.