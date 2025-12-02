Видео
Трамп заявил, что ЕС платит США полную цену за оружие для Украины

Дата публикации 2 декабря 2025 20:23
Трамп заявил, что ЕС платит США полную цену за оружие для Украины
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейские страны сейчас покупают у Соединенных Штатов оружие по полной стоимости с целью дальнейшей передачи Украине. Ранее американские власти уже потратили много на помощь Киеву.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга во вторник, 2 декабря.

Читайте также:

Трамп о закупке оружия для ВСУ

По словам Трампа, во время каденции его предшественника Вашингтону приходилось тратить много — 350 миллиардов долларов.

Он утверждает, что тогдашний президент Джо Байден выделил Украине "колоссальную сумму денег".

"И большая ее часть — наличными, много — в виде оборудования", — отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США больше финансово не причастны к войне в Украине. Он подчеркнул, что он пытается "положить конец украинскому кризису".

Напомним, что Нидерланды объявили о новом пакете помощи для украинской обороны. Там согласовали выделение дополнительных 250 миллионов евро на механизм НАТО, который предусматривает закупку американского вооружения для нужд Украины.

США НАТО оружие Дональд Трамп финансовая помощь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
