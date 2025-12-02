Трамп заявив, що ЄС платить США повну ціну за зброю для України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Європейські країни нині купують у Сполучених Штатів зброю за повною вартістю з метою подальшої передачі Україні. Раніше американська влада вже витратила багато на допомогу Києву.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу у вівторок, 2 грудня.

Трамп про закупівлю зброї для ЗСУ

За словами Трампа, під час каденції його попередника Вашингтону доводилося витрачати багато — 350 мільярдів доларів.

Він стверджує, що тодішній президент Джо Байден виділив Україні "колосальну суму грошей".

"І більша її частина — готівкою, багато — у вигляді обладнання", — зазначив Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США більше фінансово не причетні до війни в Україні. Він наголосив, що він намагається "покласти край українській кризі".

Нагадаємо, що Нідерланди оголосили про новий пакети допомоги для української оборони. Там погодили виділення додаткових 250 мільйонів євро на механізм НАТО, який передбачає закупівлю американського озброєння для потреб України.