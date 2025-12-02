Трамп заявив, що США більше не причетні до війни в Україні фінансово

Термінова новина

Американський призидент Дональд Трамп заявив, що США більше фінансово не причетні до війни в Україні. Очільник Білого дому наголосив, що він намагається "покласти край українській кризі".

"Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", — сказав Трамп.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...