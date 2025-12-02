Трамп заявил, что США больше не причастны к войне в Украине финансово

Срочная новость

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше финансово не причастны к войне в Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что он пытается "положить конец украинскому кризису".

"Мы пытаемся это урегулировать. Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая. И наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это урегулировать. Нелегкая ситуация, скажу я вам. Какой беспорядок. Это война, которой никогда бы не случилось, если бы я был президентом", - сказал Трамп.

