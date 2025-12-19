Відео
Головна Новини дня Трамп виділив військову допомогу Україні — про що йдеться

Трамп виділив військову допомогу Україні — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 03:51
Трамп виділив на допомогу Україні 800 млн доларів
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У четвер, 18 грудня, президент США Дональд Трамп підписав рекордний оборонний бюджет країни на 901 млрд доларів на 2026 рік. Документ, зокрема, передбачає виділення коштів на підтримку України. 

Про це повідомляє Reuters і йдеться на сайті Білого дому.

Читайте також:

Що відомо про допомогу Україні від США

Згідно з документом, який підписав Трамп, США виділять Україні 800 млн доларів протягом двох наступних років. Тобто, 400 млн доларів буде у 2026 році, і ще 400 млн доларів — у 2027.

Гроші будуть передані в рамках "Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки", за якою американські компанії оплачують постачання зброї для української армії.

Нагадаємо, що новий оборонний бюджет передбачає як детальний розподіл коштів на військову машину США, так і обмежує можливості Трампа в скороченні участі США в обороні Європи. Детальніше з документом можна ознайомитися за цим посиланням.

Також зазначимо, що з поверненням Трампа до влади, він скоротив військову допомогу Україні. Буквально кілька тижнів тому він укотре похвалився, що тепер за зброю для ЗСУ платить Європа, а не США.

США ЗСУ Дональд Трамп фінансова допомога військова допомога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
