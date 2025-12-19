Трамп підписав оборонний бюджет США на 901 млрд доларів, включно з допомогою Україні

Дональд Трамп підписує документ. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп у четвер, 18 грудня, підписав законопроєкт про оборонний бюджет США на суму майже в 1 трлн доларів. Також документ передбачає нову допомогу Україні та обмежує можливості глави Білого дому щодо скорочення участі США в обороні Європи.

Про це повідомляє Reuters і йдеться на сайті Білого дому.

Що передбачає документ і яка допомога Україні

Закон про національну оборону на 2026 рік (NDAA) передбачає рекордні 901 млрд доларів щорічних військових витрат, що на 8 млрд більше, ніж хотів Трамп.

Цей закон визначає все: від кількості закуповуваних кораблів, літаків і ракетних систем до підвищення до підвищення заробітної плати військовим і способів протидії геополітичним загрозам.

Reuters зазначає, що Трамп прохолодно ставиться до зміцнення європейської безпеки, вважаючи, що союзники мають самі оплачувати свої витрати. Його нещодавно опублікована Стратегія нацбезпеки розглядається як дружня до Росії і як переоцінка відносин США з континентом. Але водночас закон про нацоборону, який зараз підписав Трамп, включає низку положень, спрямованих на підвищення безпеки Європи.

Зокрема, документ передбачає виділення 800 млн доларів Україні - по 400 млн у 2026 і 2027 роках. Ці гроші будуть передані в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої американські компанії оплачують постачання зброї для ЗСУ.

Також закон про оборону санкціонує Балтійську безпекову ініціативу і передбачає виділення 175 млн доларів на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії.

Крім того, NDAA обмежує можливості Пентагону щодо скорочення чисельності американських військ у Європі до менш ніж 76 тисяч осіб і забороняє командувачу військами США в Європі відмовлятися від звання Верховного головнокомандувача НАТО.

У заяві Білого дому сказано, що Трамп підтримав законопроєкт, оскільки в документі закріплено аспекти багатьох його указів, зокрема фінансування системи протиракетної оборони "Золотий купол" і ліквідацію програм із забезпечення, різноманітності, рівності та інклюзивності в Пентагоні.

Скасування допомоги та просування миру

Нагадаємо, що з поверненням Трампа до влади, він фактично припинив будь-яку фінансову допомогу Україні. Кілька тижнів тому він укотре похвалився, що тепер американську зброю для Києва купує Європа, причому за повну ціну.

Також зазначимо, що вже протягом місяця тривають активні переговори і новий мирний план США щодо закінчення війни в Україні. Документ постійно доопрацьовується і зараз фактично є 2-3 ключові камені спотикання. Мова про Донбас, долю Запорізької АЕС і гарантії безпеки.

У майбутні вихідні в Маямі очікуються чергові контакти США як з Україною, так і з РФ. Трамп у четвер 18 грудня заявив, що сторони вже близькі до чогось.