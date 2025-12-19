Трамп подписал оборонный бюджет США на 901 млрд долларов, включая помощь Украине

Дональд Трамп подписывает документ. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп в четверг, 18 декабря, подписал законопроект об оборонном бюджете США на сумму почти в 1 трлн долларов. Также документ предусматривает новую помощь Украине и ограничивает возможности главы Белого дома по сокращению участия США в обороне Европы.

Об этом сообщает Reuters и говорится на сайте Белого дома.

Что предусматривает документ и какая помощь Украине

Закон о национальной обороне на 2026 год (NDAA) предусматривает рекордные 901 млрд долларов ежегодных военных расходов, что на 8 млрд больше, чем запрашивал Трамп.

Данный закон определяет все: от количества закупаемых кораблей, самолетов и ракетных систем до повышения до повышения заработной платы военным и способов противодействия геополитическим угрозам.

Reuters отмечает, что Трамп прохладно относится к укреплению европейской безопасности, считая, что союзники должны сами оплачивать свои расходы. Его недавно опубликованная Стратегия нацбезопасности рассматривается как дружественная России и как переоценка отношений США с континентом. Но в то ж время, закон о нацобороне, который сейчас подписал Трамп, включает ряд положений, направленных на повышение безопасности Европы.

В частности, документ предусматривает выделение 800 млн долларов Украине - по 400 млн в 2026 и 2027 годах. Эти деньги будут переданы в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, в рамках которой американские компании оплачивают поставки оружия для ВСУ.

Также закон об обороне санкционирует Балтийскую инициативу по безопасности и предусматривает выделение 175 млн долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме того, NDAA ограничивает возможности Пентагона по сокращению численности американских войск в Европу до менее чем 76 тысяч человек и запрещает командующему войсками США в Европе отказываться от звания Верховного главнокомандующего НАТО.

В заявлении Белого дома сказано, что Трамп поддержал законопроект, поскольку в документе закреплены аспекты многих его указов, включая финансирование системы противоракетной обороны "Золотой купол" и ликвидацию программ по обеспечению, разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне.

Отмена помощи и продвижение мира

Напомним, что с возвращением Трампа во власть, он фактически прекратил какую-либо финансовую помощь Украине. Пару недель назад он в очередной раз похвастался, что теперь американское оружие для Киева покупает Европа, причем за полную цену.

Также отметим, что уже на протяжении месяца идут активные переговоры и новом мирном плане США по окончанию войны в Украине. Документ постоянно дорабатывается и сейчас фактически есть 2-3 ключевых камня преткновения. Речь о Донбассе, судьбе Запорожской АЭС и гарантиях безопасности.

В предстоящие выходные в Майами ожидаются очередные контакты США как с Украиной, так и с РФ. Трамп в четверг 18 декабря заявил, что стороны уже близки к чему-то.