Главная Новости дня Мы не имеем ракет ко всем системам ПВО — Зеленский

Мы не имеем ракет ко всем системам ПВО — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 15:30
Зеленский заявил, что Украина не имеет ракет к некоторым системам ПВО
Срочная новость

Зеленский заявил, что у Украины есть определенные системы ПВО, для которых сейчас нет ракет.

"У Украины есть определенные системы ПВО, для которых у нас сейчас нет ракет, - Зеленский.

Поэтому партнеры, или дают лицензии, или дают ракеты, или помогают деньгами - других нет выходов. Вопрос: понимает ли Европа? Думаю, понимает".

Новость дополняется...

Владимир Зеленский ВСУ военная помощь ПВО ракеты война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
