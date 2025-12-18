Зеленский заявил, что Украина не имеет ракет к некоторым системам ПВО

Мы не имеем ракет ко всем системам ПВО — Зеленский
Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 15:30
Срочная новость
Зеленский заявил, что у Украины есть определенные системы ПВО, для которых сейчас нет ракет.
"У Украины есть определенные системы ПВО, для которых у нас сейчас нет ракет, - Зеленский.
Реклама
Читайте также:
Поэтому партнеры, или дают лицензии, или дают ракеты, или помогают деньгами - других нет выходов. Вопрос: понимает ли Европа? Думаю, понимает".
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама