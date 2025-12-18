Зеленский заявил, что Украина не имеет ракет к некоторым системам ПВО

Срочная новость

Зеленский заявил, что у Украины есть определенные системы ПВО, для которых сейчас нет ракет.

"У Украины есть определенные системы ПВО, для которых у нас сейчас нет ракет, - Зеленский.

Поэтому партнеры, или дают лицензии, или дают ракеты, или помогают деньгами - других нет выходов. Вопрос: понимает ли Европа? Думаю, понимает".

