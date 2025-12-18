Зеленський заявив, що Україна не має ракет до деяких систем ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі системи ППО України наразі не забезпечені ракетами. Він наголосив, що країна розраховує на підтримку партнерів у постачанні озброєння або фінансовій допомозі.

Про це глава держави сказав під час пресконференції в Брюсселі у четвер, 18 грудня.

Зеленський про нестачу ракет до систем ППО

Глава держави зазначив, що в України є певні системи ППО, для яких зараз немає ракет.

"Що стосується протиповітряної оборони. Не хочу говорити в голос, яких ракет дефіцит. В України є певні системи ППО, для яких у нас зараз немає ракет. Ми можемо дискутувати довго й багато. Але кожного дня летить, кожну хвилину кудись прилітає, і це треба збивати.

Тому партнери, або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима — інших немає виходів. Питання: чи розуміє Європа? Думаю, розуміє", — сказав Зеленський.

Нещодавно Зеленський закликав посилити ППО на тлі постійних атак РФ на енергетику.

Також президент повідомляв, що Україна вже активно застосовує низку вітчизняних ракетних комплексів.