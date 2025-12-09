Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський анонсував посилення власного ракетного щиту України

Зеленський анонсував посилення власного ракетного щиту України

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 22:09
Виробництво ракет в Україні - Зеленський розкрив деталі про "Довгі Нептуни", "Паляниці", "Фламінго" та новітні "Сапсани"
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже активно застосовує низку вітчизняних ракетних комплексів. Серед них вже є "Довгі Нептуни", "Паляниці", "Фламінго" та новітні "Сапсани".

Про це український лідер розповів у відповідь журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті у вівторок, 9 грудня.

Читайте також:

Виробництво ракет в Україні

Глава держави наголосив, що деталі ракетної програми поки що не розкриваються з міркувань безпеки. За його словами, "Нептуни" демонструють високу ефективність, а деякі випадки їх можливого застосування ворог припускає сам — і це, на думку Зеленського, лише на користь Україні.

Президент підкреслив, що інформація про ракетні удари, яку поширюють українські медіа, часто походить з російських джерел, проте Україна справді нарощує потенціал власних розробок. Він підтвердив, що всі згадані комплекси вже використовуються, але відмовився уточнювати масштаби та кількість запусків.

"Не хочеться, щоб ворог знав усі прецеденти та деталі", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ракети "Фламінго" були застосовані в реальних операціях вже 9 разів. Глава держави підкреслив, що це найкраща крилата ракета, яку виробила Україна.

Окрім того, у листопаді Зеленський анонсував, що в Україні розпочнеться масове виробництво ракет власного виробництва — "Фламінго" та "Рута". За словами президента, це станеться до кінця року.

Володимир Зеленський зброя ракета ракети виробництво зброї
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
