Україна
Зеленський сказав, скільки разів вже застосували "Фламінго"

Зеленський сказав, скільки разів вже застосували "Фламінго"

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 07:25
Оновлено: 07:25
Зеленський заявив, що ракети "Фламінго" застосовували вже 9 разів
Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Українські ракети "Фламінго" були застосовані в реальних операціях уже 9 разів. Наразі це найкраща крилата ракета, яку виробила Україна.

Про це пише Le Figaro, пославшись, зокрема, на слова президента України Володимира Зеленського.

Читайте також:

Що відомо про особливості "Фламінго" та її застосування

"Виробник вказує, що "Фламінго" використовували в реальних умовах дев'ять разів, підтверджуючи заяву президента Зеленського, зроблену ним за закритими дверима для журналістів 27 жовтня", — пише видання.

Також сказано, що "Фламінго" вважають найкращою українською ракетою, але водночас її виробник Fire Point "викликає стільки похвал, скільки й запитань".

Le Figaro зазначає, що дана ракета має боєголовку вдвічі потужнішу, ніж в американської ракети Tomahawk, у якої орієнтовно 450 кг вибухівки. Дальність польоту сягає 3000 км.

Українські розробники створили ракету "Фламінго" без західного фінансування та офіційних ліцензій — винятково за власною ініціативою.

Зазначається, що це демонструє здатність України імпровізувати та виробляти складну зброю навіть в умовах війни.

Le Figaro підкреслює, що ця ракета може стати "game changer" — зміною правил гри у війні.

Вона дає можливість атакувати військові об'єкти, склади та авіабази далеко за лінією фронту без участі західних ракет на кшталт Storm Shadow або ATACMS.

Один військовий експерт назвав "Фламінго" "першою по-справжньому стратегічною зброєю українського виробництва".

У самій Fire Point кажуть, що вже націлені на наступний етап — обговорюється питання виробництва балістичних ракет.

Також повідомляється, що в Україні зараз обговорюють питання про створення балістичних.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що держзамовлення щодо ракет "Фламінго" буде виконано до кінця року.

Також днями ми писали, що Пентагон дозволив поставки Україні ракет Tomahawk.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
