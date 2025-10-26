Відео
Головна Новини дня Зеленський сказав, коли виконають замовлення на ракети "Фламінго"

Зеленський сказав, коли виконають замовлення на ракети "Фламінго"

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 21:58
Оновлено: 22:43
Зеленський пояснив, коли Україна виконає держзамовлення на ракети "Фламінго"
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, коли виконають державне замовлення на ракети "Фламінго". За його словами, це мають зробити до кінця цього року.

Про це глава держави сказав в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур.

Читайте також:

Ракети "Фламінго"

Зеленський зауважив, що раніше з виробництвом ракет "Фламінго" були певні проблеми.

"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують", — зазначив він.

За його словами, країна знайшла власні ресурси для оплати та буде мати певну кількість ракет.

Нагадаємо, заступник очільника безпекового комітету Ради Єгор Чернєв повідомив, що Україна працює над запуском масового виробництва "Фламінго".

Крім того, Зеленський пояснив, чи застосовує Україна ракети "Фламінго" для ударів по території РФ.

Володимир Зеленський війна зброя Україна ракети
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
