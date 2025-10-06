Відео
Зеленський відповів, чи вражають ракети "Фламінго" цілі у Росії

Зеленський відповів, чи вражають ракети "Фламінго" цілі у Росії

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 15:19
Зеленський відповів, чи б’ють ЗСУ ракетами "Фламінго" по РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи застосовують українські захисники ракети "Фламінго" для ударів по території Росії. Глава держави зазначив, що ця інформація наразі не має бути публічною, однак додав, що зараз для атак по російських цілях Україна застосовує не лише дрони.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Нідерландів у понеділок, 6 жовтня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Зеленський про застосування ракет "Фламінго" для ударів по РФ

У відповідь на питання про те, чи може президент підтвердити, що українські ракети "Фламінго" вже вражають російські цілі на території РФ, Зеленський сказав, що наразі ця інформація не є публічною.

"Я думаю що до детальної публічності щодо застосування наших далекобійних можливостей ми перейдемо трішки пізніше. Не будемо готувати ворога до того, де ми, до чого ми прийшли й що застосовуємо", — відповів український лідер.

Водночас глава держави наголосив, що головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони.

"По тих влучаннях можна зрозуміти людям (із тих фрагментів, які є в соцмережах), де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. І я хотів би за це подякувати не лише воїнам, але й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей", — пояснив Зеленський.

Зазначимо, що FP-5 "Фламінго" — це українська крилата ракета великої дальності. Перші фотографії ракети були оприлюднені 17 серпня 2025 року. Відповідно до заяв, у серпні ракета вже перебувала в серійному виробництві.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив про плани щодо збільшення оборонної промисловості України.

Також Зеленський розповідав, що Росія постійно атакує Україну зброєю, яка містить тисячі іноземних компонентів.

Володимир Зеленський ЗСУ ракети війна в Україні виробництво зброї
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
