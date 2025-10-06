Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, поражают ли ракеты "Фламинго" цели в России

Зеленский ответил, поражают ли ракеты "Фламинго" цели в России

Ua en ru
Дата публикации 6 октября 2025 15:19
Зеленский ответил, бьют ли ВСУ ракетами "Фламинго" по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, применяют ли украинские защитники ракеты "Фламинго" для ударов по территории России. Глава государства отметил, что эта информация пока не должна быть публичной, однако добавил, что сейчас для атак по российским целям Украина применяет не только дроны.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов в понедельник, 6 октября, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о применении ракет "Фламинго" для ударов по РФ

В ответ на вопрос о том, может ли президент подтвердить, что украинские ракеты "Фламинго" уже поражают российские цели на территории РФ, Зеленский сказал, что пока эта информация не является публичной.

"Я думаю, что к детальной публичности по применению наших дальнобойных возможностей мы перейдем немного позже. Не будем готовить врага к тому, где мы, к чему мы пришли и что применяем", — ответил украинский лидер.

В то же время глава государства подчеркнул, что главное понимать, что последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, не только дроны.

"По тем попаданиям можно понять людям (из тех фрагментов, которые есть в соцсетях), где есть применение дронов, а где есть применение не дронов. И я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больших возможностей, но они зависят от финансовых возможностей", — пояснил Зеленский.

Отметим, что FP-5 "Фламинго" — это украинская крылатая ракета большой дальности. Первые фотографии ракеты были обнародованы 17 августа 2025 года. Согласно заявлениям, в августе ракета уже находилась в серийном производстве.

Напомним, что недавно Зеленский заявил о планах по увеличению оборонной промышленности Украины.

Также Зеленский рассказывал, что Россия постоянно атакует Украину оружием, которое содержит тысячи иностранных компонентов.

Владимир Зеленский ВСУ ракеты война в Украине производство оружия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации