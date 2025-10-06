Зеленский ответил, бьют ли ВСУ ракетами "Фламинго" по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, применяют ли украинские защитники ракеты "Фламинго" для ударов по территории России. Глава государства отметил, что эта информация пока не должна быть публичной, однако добавил, что сейчас для атак по российским целям Украина применяет не только дроны.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов в понедельник, 6 октября, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Зеленский о применении ракет "Фламинго" для ударов по РФ

В ответ на вопрос о том, может ли президент подтвердить, что украинские ракеты "Фламинго" уже поражают российские цели на территории РФ, Зеленский сказал, что пока эта информация не является публичной.

"Я думаю, что к детальной публичности по применению наших дальнобойных возможностей мы перейдем немного позже. Не будем готовить врага к тому, где мы, к чему мы пришли и что применяем", — ответил украинский лидер.

В то же время глава государства подчеркнул, что главное понимать, что последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия, не только дроны.

"По тем попаданиям можно понять людям (из тех фрагментов, которые есть в соцсетях), где есть применение дронов, а где есть применение не дронов. И я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больших возможностей, но они зависят от финансовых возможностей", — пояснил Зеленский.

Отметим, что FP-5 "Фламинго" — это украинская крылатая ракета большой дальности. Первые фотографии ракеты были обнародованы 17 августа 2025 года. Согласно заявлениям, в августе ракета уже находилась в серийном производстве.

Напомним, что недавно Зеленский заявил о планах по увеличению оборонной промышленности Украины.

Также Зеленский рассказывал, что Россия постоянно атакует Украину оружием, которое содержит тысячи иностранных компонентов.