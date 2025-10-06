Обстрелы Украины — РФ использует оружие с компонентами разных стран

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Российские войска регулярно обстреливают Украину оружием, которое содержит тысячи компонентов иностранного производства. Наша страна готовит новые санкции против тех, кто помогает России и ее войне.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября.

РФ использует иностранные компоненты в своем оружии

Зеленский рассказал, что на четвертом году полномасштабной войны Россия продолжает получать компоненты для изготовления оружия. По его словам, во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября РФ применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства.

В частности, это компоненты компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. Президент подчеркнул, что в запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "Искандерах" — около 1500, в "Кинжалах" — 192 компонента, а еще 405 — в "Калибрах".

"Компании в Соединенных Штатах Америки производят конверторы для ракет Х-101 и дронов типа Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет "Кинжал", аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет. По меньшей мере 50 единиц разнообразной микроэлектроники в каждом "шахеде" изготавливается в Китае и Тайване", — привел пример глава государства.

Также он пояснил, что в Швейцарии производятся микроконтроллеры для БпЛА, а в Великобритании — микрокомпьютеры для контроля полета дронов. В то же время оптоизоляторы для крылатых ракет изготовлены в Японии, а коммутационные разъемы — в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры, произведенные в Нидерландах, и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России. Кроме того, мы передали предложения по ограничению схем поставок. По словам украинского лидера, соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как именно нужно реагировать.

"На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций. Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить", — подчеркнул президент.

Напомним, в результате обстрелов Украины 5 октября погибли пять человек, а еще 18 получили ранения. Большинство целей российских войск — это гражданские объекты.

Кроме того, ночью 6 октября оккупанты ударили по Черниговской области. Там поврежден объект энергетической инфраструктуры и введены графики отключения света.