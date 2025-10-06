Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Черниговской области отключение света из-за обстрелов

В Черниговской области отключение света из-за обстрелов

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 08:59
На Черниговщине российский обстрел повредил энергетический объект
Ремонтные работы. Фото: ДТЭК

В ночь на 6 октября российские войска нанесли очередной удар по Ичнянщине в Черниговской области в результате чего поврежден объект энергетической инфраструктуры. В регионе ввели графики отключения света.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".

Реклама
Читайте также:

В Черниговской области действуют почасовые отключения электроэнергии

В компании отметили, что энергетики уже начали восстановительные работы, однако их выполнение зависит от текущей ситуации с безопасностью. Пока продолжается угроза новых атак, ремонтные бригады будут действовать осторожно, чтобы не подвергать себя опасности.

"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения — делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", — сообщили энергетики.

Специалисты также призвали граждан соблюдать правила безопасности и информационной тишины. В частности, во время воздушных тревог следует избегать приближения к энергообъектам, ведь они являются стратегическими целями российских войск и могут быть опасными. Жителей региона просят не игнорировать сигналы тревоги и обязательно направляться в укрытие.

Также в Черниговской области действуют графики отключения света.

null
График отключения света на Черниговщине. Фото: скриншот

Напомним, недавно в результате российских атак перебои с электроснабжением произошли в Черкасской области.

Тем временем нардепы призывают украинцев готовиться к блэкаутам из-за российских атак.

российские войска электроэнергия Черниговская область обстрелы энергетика
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации