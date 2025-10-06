На Черниговщине российский обстрел повредил энергетический объект

Ремонтные работы. Фото: ДТЭК

В ночь на 6 октября российские войска нанесли очередной удар по Ичнянщине в Черниговской области в результате чего поврежден объект энергетической инфраструктуры. В регионе ввели графики отключения света.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".

В компании отметили, что энергетики уже начали восстановительные работы, однако их выполнение зависит от текущей ситуации с безопасностью. Пока продолжается угроза новых атак, ремонтные бригады будут действовать осторожно, чтобы не подвергать себя опасности.

"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения — делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", — сообщили энергетики.

Специалисты также призвали граждан соблюдать правила безопасности и информационной тишины. В частности, во время воздушных тревог следует избегать приближения к энергообъектам, ведь они являются стратегическими целями российских войск и могут быть опасными. Жителей региона просят не игнорировать сигналы тревоги и обязательно направляться в укрытие.

Также в Черниговской области действуют графики отключения света.

График отключения света на Черниговщине. Фото: скриншот

Напомним, недавно в результате российских атак перебои с электроснабжением произошли в Черкасской области.

Тем временем нардепы призывают украинцев готовиться к блэкаутам из-за российских атак.