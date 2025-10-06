На Чернігівщині російський обстріл пошкодив енергетичний об’єкт

Ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

У ніч проти 6 жовтня російські війська завдали чергового удару по Ічнянщині в Чернігівській області унаслідок чого пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. В регіоні запровадили графіки відключення світла.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго".

У компанії зазначили, що енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, однак їх виконання залежить від поточної безпекової ситуації. Поки триває загроза нових атак, ремонтні бригади діятимуть обережно, щоб не наражати себе на небезпеку.

"Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння — робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", — повідомили енергетики.

Фахівці також закликали громадян дотримуватися правил безпеки та інформаційної тиші. Зокрема, під час повітряних тривог варто уникати наближення до енергооб’єктів, адже вони є стратегічними цілями російських військ та можуть бути небезпечними. Мешканців регіону просять не ігнорувати сигнали тривоги й обов’язково прямувати в укриття.

Також у Чернігівській області діють графіки відключення світла.

Графік відключення світла на Чернігівщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно внаслідок російських атак перебої з електропостачанням сталися на Черкащині.

Тим часом нардепи закликають українців готуватися до блекаутів через російські атаки.