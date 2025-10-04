Зеленский подписал новые санкционные решения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 4 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд новых санкционных решений. В частности, глава государства продлил санкции, срок которых уже истекал.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

По словам лидера, это разные направления наших санкций:

Первое — продление санкций, у которых истекал срок. Это касается российских предпринимателей и их связей с путинской системой;

Второй указ — российская военная промышленность, а именно — производители беспилотников, комплектующих;

Третий указ — наши санкции против лиц и против компаний, связанных с российским нефтяным сектором.

"Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами. Также ожидаем новые санкции Европейского Союза — 19-й пакет — и соответствующие шаги Соединенных Штатов", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, которая бы позволила закончить эту войну и гарантировать безопасность.

По словам главы государства, Путин хочет воевать, и воевать именно так — террористическими методами, подлыми методами.

"Россия должна почувствовать ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что недавно Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усиления санкций против России.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявлял о готовности ввести жесткие пошлины против России, однако при одном условии.