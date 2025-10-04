Відео
Головна Новини дня Зеленський підписав нові санкційні рішення — відеозвернення

Зеленський підписав нові санкційні рішення — відеозвернення

Дата публікації: 4 жовтня 2025 18:29
Зеленський підписав нові санкційні рішення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 4 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав низку нових санкційних рішень. Зокрема, глава держави продовжив санкції, термін яких вже спливав.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

У суботу, 4 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав кілька нових санкційних рішень.

За словами лідера, це різні напрямки наших санкцій:

  • Перше — продовження санкцій, у яких спливав термін. Це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із путінською системою;
  • Другий указ — російська військова промисловість, а саме — виробники безпілотників, комплектуючих;
  • Третій указ — наші санкції проти осіб та проти компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.

"Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами. Також очікуємо нові санкції Європейського Союзу — 19-й пакет — та відповідні кроки Сполучених Штатів", — наголосив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку.

За словами глави держави, Путін хоче воювати, і воювати саме так — терористичними методами, підлими методами.

"Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність посилення санкцій проти Росії.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявляв про готовність запровадити жорсткі мита проти Росії, однак за однієї умови.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
