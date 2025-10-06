Обстріли України — РФ використовує зброю з компонентами різних країн

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Російські війська регулярно обстрілюють Україну зброєю, яка містить тисячі компонентів іноземного виробництва. Наша країна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський 6 жовтня.

РФ використовує іноземні компоненти у своїй зброї

Зеленський розповів, що на четвертому році повномасштабної війни Росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї. За його словами, під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня РФ застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва.

Зокрема, це компоненти компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. Президент наголосив, що в запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "Іскандерах" — близько 1500, у "Кинджалах" — 192 компоненти, а ще 405 — у "Калібрах".

"Компанії в Сполучених Штатах Америки виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет "Кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет. Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному "шахеді" виготовляється в Китаї та Тайвані", — навів приклад глава держави.

Також він пояснив, що у Швейцарії виробляються мікроконтролери для БпЛА, а у Великій Британії — мікрокомп'ютери для контролю польоту дронів. Водночас оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми — у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії. Крім того, ми передали пропозиції щодо обмеження схем постачання. За словами українського лідера, відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати.

"Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи", і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити", — підкреслив президент.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, внаслідок обстрілів України 5 жовтня загинули п'ятеро людей, а ще 18 отримали поранення. Більшість цілей російських військ — це цивільні об'єкти.

Крім того, вночі 6 жовтня окупанти вдарили по Чернігівській області. Там пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури і запроваджено графіки відключення світла.