Головна Новини дня Атака РФ — президент назвав кількість жертв та масштаби руйнувань

Атака РФ — президент назвав кількість жертв та масштаби руйнувань

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 16:00
Зеленський розповів про наслідки атаки РФ 5 жовтня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі про наслідки масованого удару Росії по Україні 5 жовтня. Глава держави назвав кількість жертв та масштаби руйнувань.

Про це український лідер розповів у відеозверненні, опублікованому у Telegram.

Читайте також:

Зеленський про наслідки атаки РФ та кількість жертв

Зеленський зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну. За його словами, більшість цілей російських військ — це цивільні об'єкти.

"Триває ліквідація наслідків російського удару по Україні. Це масований удар, росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней — це цивільні об'єкти, звичайна інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади з цивільними товарами. Також це наша логістика, логістика на залізниці", — поінформував лідер.

За даними Зеленського, внаслідок сьогоднішнього удару РФ по Україні пошкоджено десятки житлових будинків. Також відомо про щонайменше 5 загиблих та 18 поранених.

"Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків. На жаль, є жертви від цього удару. На Львівщині загинули 4 людини, серед них — дитина. У Запорізькій області — один загиблий. Мої співчуття рідним та близьким", — розповів Зеленський.

А також додав, що всього 5 жовтня росіяни випустили по Україні 53 ракети, зокрема аеробалістичні. Також російські війська запустили по мирних містах України майже 500 безпілотників.

"Станом на зараз відомо про 18 поранених. Всього було 53 ракети, зокрема аеробалістичні та кілька хвиль ударних дронів. Всього було майже 500 ударних дронів, із них близько 250 — це "Шахеди". Значну частину вдалося збити, але не всі", — повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що більшість компонентів російської зброї мають іноземне походження, серед них: США, Китай, Тайвань, Німеччина, Японія та інші.

"Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон — це зокрема компоненти, що постачаються в Росію і досі з країн Заходу і з різних країн поруч з Росією. Зараз на четвертому році повномасштабної війни вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів.

Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які саме Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували у ніч на сьогодні — це більш ніж 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників — компанії із США, Китаю, Тайваню, Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Нідерландів...", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня російські окупанти масовано обстріляли Львів та Львівську область.

Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки атаки РФ 5 жовтня та назвав масштаби руйнувань.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
