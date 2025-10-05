Обстріл 5 жовтня — Зеленський назвав кількість загиблих та ракет

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Росія цієї ночі випустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Ціллю була інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Читайте також:

Які області постраждали внаслідок атаки 5 жовтня

"Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою — більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Били крилатими ракетами, "Шахедами" і в тому числі "Кинджалами", — йдеться в повідомленні.

Під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

"Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор", — зазначив президент.

Зеленський повідомив, що сьогодні росіяни знову били по інфраструктурі.

"По всьому (били. — Ред.), що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", — додав він.

Нагадаємо, Львівщина сьогодні пережила одну із наймасованіших атак. В області четверо загиблих. Частина Львова залишилась без світла.

Внаслідок російської атаки пошкоджено енергетику і в Черкаській області.

По Запоріжжю РФ вдарила щонайменше 10 разів за ніч.