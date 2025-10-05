Видео
Главная Новости дня Массированная атака на Украину — Зеленский сообщил, куда била РФ

Массированная атака на Украину — Зеленский сообщил, куда била РФ

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 10:51
Обстрел 5 октября — Зеленский назвал количество погибших и ракет
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Россия этой ночью выпустила по Украине более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Целью была инфраструктура.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Какие области пострадали в результате атаки 5 октября

"Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой — более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Били крылатыми ракетами, "Шахедами" и в том числе "Кинжалами", — говорится в сообщении.

Под ударом были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

"По состоянию на сейчас известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора", — отметил президент.

Зеленский сообщил, что сегодня россияне снова били по инфраструктуре.

"По всему (били. — Ред.), что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", — добавил он.

Напомним, Львовщина сегодня пережила одну из самых массированных атак. В области четверо погибших. Часть Львова осталась без света.

В результате российской атаки повреждена энергетика и в Черкасской области.

По Запорожью РФ ударила по меньшей мере 10 раз за ночь.

Автор:
Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
