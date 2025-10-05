Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ 5 октября

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали о последствиях массированного удара России по Украине 5 октября. Глава государства назвал количество жертв и масштабы разрушений.

Об этом украинский лидер рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Зеленский о последствиях атаки РФ и количестве жертв

Зеленский отметил, что сейчас продолжается ликвидация последствий сегодняшней массированной атаки РФ на Украину. По его словам, большинство целей российских войск — это гражданские объекты.

"Продолжается ликвидация последствий российского удара по Украине. Это массированный удар, россияне даже не стараются скрывать настоящие свои цели. Абсолютное большинство мишеней — это гражданские объекты, обычная инфраструктура. Это энергетика, гражданские предприятия, склады с гражданскими товарами. Также это наша логистика, логистика на железной дороге", — проинформировал лидер.

По данным Зеленского, в результате сегодняшнего удара РФ по Украине повреждены десятки жилых домов. Также известно о по меньшей мере 5 погибших и 18 раненых.

"Повреждены также десятки обычных жилых домов. К сожалению, есть жертвы от этого удара. На Львовщине погибли 4 человека, среди них — ребенок. В Запорожской области — один погибший. Мои соболезнования родным и близким", — рассказал Зеленский.

А также добавил, что всего 5 октября россияне выпустили по Украине 53 ракеты, в том числе аэробаллистические. Также российские войска запустили по мирным городам Украины почти 500 беспилотников.

"По состоянию на сейчас известно о 18 раненых. Всего было 53 ракеты, в частности аэробаллистические и несколько волн ударных дронов. Всего было почти 500 ударных дронов, из них около 250 — это "Шахеды". Значительную часть удалось сбить, но не все", — сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что большинство компонентов российского оружия имеют иностранное происхождение, среди них: США, Китай, Тайвань, Германия, Япония и другие.

"Каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон — это в частности компоненты, поставляемые в Россию и до сих пор из стран Запада и из разных стран рядом с Россией. Сейчас на четвертом году полномасштабной войны уже просто странно слышать, что кто-то там вроде бы не знает, как остановить поставки критических компонентов.

Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые именно Россия не производит. Почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня — это более чем 100 тысяч компонентов иностранного производства. Среди производителей — компании из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Нидерландов...", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в ночь на 5 октября российские оккупанты массированно обстреляли Львов и Львовскую область.

