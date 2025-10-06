Зеленский заявил об увеличении оборонной промышленности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по увеличению оборонной промышленности Украины. В частности, он отметил, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз.

Об этом глава государства сказал во время Международного форума оборонных индустрий в понедельник, 6 октября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины

Глава государства отметил, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. В то же время, по его словам, украинский потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов.

По данным Зеленского, уже на фронте более 40 % оружия, которое применяется, это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.

"И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов — не менее 50 % оружия на фронте на конец года — наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована.

Мы нуждаемся в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал. И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить", — сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что пришло время запускать экспорт украинского оружия — тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты.

"Я уже поручил правительству, Офису и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы. Общее рабочее название этой программы — "Оружие". Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Задача до конца года — запустить в работу эти платформы", — резюмировал Зеленский.

Заметим, что Украина уже финансирует разработки крылатых и баллистических ракет в рамках государственной грантовой программы.

Напомним, что ранее Зеленский назвал процент оружия на фронте, произведенного в Украине.