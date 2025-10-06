Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал увеличение оборонной промышленности Украины

Зеленский анонсировал увеличение оборонной промышленности Украины

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 12:40
Зеленский заявил об увеличении оборонной промышленности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по увеличению оборонной промышленности Украины. В частности, он отметил, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз.

Об этом глава государства сказал во время Международного форума оборонных индустрий в понедельник, 6 октября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины

Глава государства отметил, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. В то же время, по его словам, украинский потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов.

По данным Зеленского, уже на фронте более 40 % оружия, которое применяется, это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.

"И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов — не менее 50 % оружия на фронте на конец года — наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована.

Мы нуждаемся в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал. И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить", — сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что пришло время запускать экспорт украинского оружия — тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты.

"Я уже поручил правительству, Офису и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы. Общее рабочее название этой программы — "Оружие". Наш экспортный продукт. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Задача до конца года — запустить в работу эти платформы", — резюмировал Зеленский.

Заметим, что Украина уже финансирует разработки крылатых и баллистических ракет в рамках государственной грантовой программы.

Напомним, что ранее Зеленский назвал процент оружия на фронте, произведенного в Украине.

Владимир Зеленский ВСУ армия оборонная сфера война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации