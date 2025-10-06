Відео
Україна
Зеленський анонсував збільшення оборонної промисловості України

Зеленський анонсував збільшення оборонної промисловості України

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 12:40
Зеленський заявив про збільшення оборонної промисловості
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани щодо збільшення оборонної промисловості України. Зокрема, він зазначив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів.

Про це глава держави сказав під час Міжнародного форуму оборонних індустрій у понеділок, 6 жовтня.

Читайте також:

Зеленський про розвиток оборонної промисловості України

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Водночас, за його словами, український потенціал у виробництві тільки дронів і ракет наступного року буде вже 35 мільярдів доларів.

За даними Зеленського, вже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.

"І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій — не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року — наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване.

Ми потребуємо фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював. І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити", — сказав президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що настав час запускати експорт української зброї — тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту.

"Я вже доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми — "Зброя". Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Завдання до кінця року — запустити в роботу ці платформи", — резюмував Зеленський.

Зауважимо, що Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет у межах державної грантової програми. 

Нагадаємо, що раніше Зеленський назвав відсоток зброї на фронті, виробленої в Україні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
