Зеленський заявив про збільшення оборонної промисловості

Зеленський анонсував збільшення оборонної промисловості України
Президент України Володимир Зеленський розповів про плани щодо збільшення оборонної промисловості України. Зокрема, він зазначив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів.
Про це глава держави сказав під час Міжнародного форуму оборонних індустрій у понеділок, 6 жовтня.
Глава держави зазначив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Водночас, за його словами, український потенціал у виробництві тільки дронів і ракет наступного року буде вже 35 мільярдів доларів.
За даними Зеленського, вже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.
"І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій — не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року — наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване.
Ми потребуємо фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював. І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити", — сказав президент.
Крім того, Зеленський наголосив, що настав час запускати експорт української зброї — тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту.
"Я вже доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми — "Зброя". Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Завдання до кінця року — запустити в роботу ці платформи", — резюмував Зеленський.
Зауважимо, що Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет у межах державної грантової програми.
