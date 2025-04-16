Понад 40% зброї, яка використовується на фронті, вироблено в Україні — Зеленський

Зеленський назвав відсоток зброї на фронті, виробленої в Україні
Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами працівників українського оборонно-промислового комплексу. Зокрема, глава держави повідомив, скільки відсотків зброї, яка застосовується на полі бою, вироблено в України.
Про це лідер України повідомив у Telegram у середу, 16 квітня.
Зеленський розповів про виробництво української зброї
Сьогодні, 16 квітня, президент відзначив нагородами працівників оборонно-промислового комплексу. Він зазначив, що більш ніж 40 % усієї зброї, яка застосовується на фронті для оборони нашої країни, вироблено в Україні.
Глава держави наголосив, що у планах виробляти ще більше вітчизняного озброєння.
"Тенденція незмінна: Україна буде робити більше й більше, щоб гарантувати свою безпеку — самостійно та разом із партнерами. Дякую всім працівникам наших оборонних виробництв за вашу роботу", — сказав президент.
А також додав, що Україні завжди буде потрібна своя сильна зброя, щоб була в нас своя сильна Українська держава.
Зеленський зазначив: "Україні завжди буде потрібна власна технологічна перевага, щоб у Росії знали: ми відповімо на кожен удар".
Раніше ми писали, що від початку повномасштабної війни в Україні виробництво зброї зросло втричі, а за окремими напрямами — у десятки разів.
Нагадаємо, що у березні 2025 року Зеленський повідомив, що Україна працює над збільшенням виробництва реактивних дронів, а також дронів на оптоволокні.
Читайте Новини.LIVE!