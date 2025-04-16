Более 40% оружия, которое используется на фронте, произведено в Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами работников украинского оборонно-промышленного комплекса. В частности, глава государства сообщил, сколько процентов оружия, которое применяется на поле боя, произведено в Украине.

Об этом лидер Украины сообщил в Telegram в среду, 16 апреля.

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Сегодня, 16 апреля, президент отметил наградами работников оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что более 40% всего оружия, которое применяется на фронте для обороны нашей страны, произведено в Украине.

Глава государства подчеркнул, что в планах производить еще больше отечественного вооружения.

"Тенденция неизменна: Украина будет делать больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность — самостоятельно и вместе с партнерами. Спасибо всем работникам наших оборонных производств за вашу работу", — сказал президент.

А также добавил, что Украине всегда будет нужно свое сильное оружие, чтобы было у нас свое сильное Украинское государство.

Зеленский отметил: "Украине всегда будет нужно собственное технологическое преимущество, чтобы в России знали: мы ответим на каждый удар".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны в Украине производство оружия выросло втрое, а по отдельным направлениям - в десятки раз.

Напомним, что в марте 2025 года Зеленский сообщил, что Украина работает над увеличением производства реактивных дронов, а также дронов на оптоволокне.