Главная Новости дня Украина расширяет ракетную программу, — Зеленский

Украина расширяет ракетную программу, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 13:19
Зеленский анонсировал использование украинских баллистических ракет в будущем
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы в будущем регулярно применять собственные баллистические ракеты. Он отметил, что положительный опыт использования уже есть.

Об этом Владимир Зеленский рассказал на выступлении на Международном форуме оборонных индустрий.

Читайте также:

Украина будет развивать собственную баллистическую ракетную систему

По его словам, страна уже имеет положительный опыт использования собственных разработок, в частности крылатых ракет "Нептун".

"Мы не раз успешно применяли "Нептуны" — наши крылатые ракеты, и будет время, когда сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты", — сообщил Владимир Зеленский.

"Это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика — это одна из гарантий безопасности", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина будет наращивать собственные оборонные возможности и это является стратегическим направлением, которое обеспечивает обороноспособность государства и уменьшает зависимость от внешних поставщиков вооружений.

"Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, — это наше украинское оружие. Это важно. И это оружие, которое произведено здесь, произведенное нашими людьми, произведенное в Украине, произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов: не менее 50% оружия на фронте на конец года — наше украинское оружие", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, в сентябре стало известно, что Украина нарабатывает массовое производство ракет типа "Фламинго" и "Паляница".

Ранее представитель УДА Сергей Братчук объяснял, какая особенность ракеты "Фламинго" и почему ее разработка вызвала панику у россиян.

Владимир Зеленский военная техника ракеты Нептун балистическая атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
