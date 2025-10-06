Зеленский анонсировал использование украинских баллистических ракет в будущем

Украина расширяет ракетную программу, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы в будущем регулярно применять собственные баллистические ракеты. Он отметил, что положительный опыт использования уже есть.
Об этом Владимир Зеленский рассказал на выступлении на Международном форуме оборонных индустрий.
Украина будет развивать собственную баллистическую ракетную систему
По его словам, страна уже имеет положительный опыт использования собственных разработок, в частности крылатых ракет "Нептун".
"Мы не раз успешно применяли "Нептуны" — наши крылатые ракеты, и будет время, когда сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты", — сообщил Владимир Зеленский.
"Это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика — это одна из гарантий безопасности", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Украина будет наращивать собственные оборонные возможности и это является стратегическим направлением, которое обеспечивает обороноспособность государства и уменьшает зависимость от внешних поставщиков вооружений.
"Уже на фронте более 40% оружия, которое применяется, — это наше украинское оружие. Это важно. И это оружие, которое произведено здесь, произведенное нашими людьми, произведенное в Украине, произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институтов: не менее 50% оружия на фронте на конец года — наше украинское оружие", — сообщил Владимир Зеленский.
Напомним, в сентябре стало известно, что Украина нарабатывает массовое производство ракет типа "Фламинго" и "Паляница".
Ранее представитель УДА Сергей Братчук объяснял, какая особенность ракеты "Фламинго" и почему ее разработка вызвала панику у россиян.
