Зеленський анонсував використання українських балістичних ракет у майбутньому

Україна розширює ракетну програму, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, аби в майбутньому регулярно застосовувати власні балістичні ракети. Він зазначив, що позитивний досвід використання уже є.
Про це Володимир Зеленський розповів на виступі на Міжнародному форумі оборонних індустрій.
Україна розвиватиме власну балістичну ракетну систему
За його словами, країна вже має позитивний досвід використання власних розробок, зокрема крилатих ракет "Нептун".
"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни" — наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", — повідомив Володимир Зеленський.
"Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика — це одна з гарантій безпеки", — наголосив Володимир Зеленський.
Президент також наголосив, що Україна нарощуватиме власні оборонні можливості, і це є стратегічним напрямом, який забезпечує обороноздатність держави та зменшує залежність від зовнішніх постачальників озброєнь.
"Уже на фронті більш ніж 40 % зброї, яка застосовується, — це наша українська зброя. Це важливо. І це зброя, яка вироблена тут, вироблена нашими людьми, вироблена в Україні, вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій: не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року — наша українська зброя", — повідомив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Україна напрацьовує масове виробництво ракет типу "Фламінго" та "Паляниця".
Раніше речник УДА Сергій Братчук пояснював, яка особливість ракети "Фламінго" та чому її розробка викликала паніку в росіян.
