Зеленський анонсував використання українських балістичних ракет у майбутньому

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, аби в майбутньому регулярно застосовувати власні балістичні ракети. Він зазначив, що позитивний досвід використання уже є.

Про це Володимир Зеленський розповів на виступі на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

Реклама

Читайте також:

Україна розвиватиме власну балістичну ракетну систему

За його словами, країна вже має позитивний досвід використання власних розробок, зокрема крилатих ракет "Нептун".

"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни" — наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", — повідомив Володимир Зеленський.

"Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика — це одна з гарантій безпеки", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна нарощуватиме власні оборонні можливості, і це є стратегічним напрямом, який забезпечує обороноздатність держави та зменшує залежність від зовнішніх постачальників озброєнь.

"Уже на фронті більш ніж 40 % зброї, яка застосовується, — це наша українська зброя. Це важливо. І це зброя, яка вироблена тут, вироблена нашими людьми, вироблена в Україні, вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій: не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року — наша українська зброя", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Україна напрацьовує масове виробництво ракет типу "Фламінго" та "Паляниця".

Раніше речник УДА Сергій Братчук пояснював, яка особливість ракети "Фламінго" та чому її розробка викликала паніку в росіян.