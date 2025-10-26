Зеленский объяснил, когда Украина выполнит госзаказ на ракеты "Фламинго"

Зеленский сказал, когда выполнят заказ на ракеты "Фламинго"
Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, когда выполнят государственный заказ на ракеты "Фламинго". По его словам, это должны сделать до конца этого года.
Об этом глава государства сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур.
Ракеты "Фламинго"
Зеленский отметил, что ранее с производством ракет "Фламинго" были определенные проблемы.
"Была технологическая проблема на производстве "Фламинго". Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают", — отметил он.
По его словам, страна нашла собственные ресурсы для оплаты и будет иметь определенное количество ракет.
Напомним, заместитель главы комитета по безопасности Рады Егор Чернев сообщил, что Украина работает над запуском массового производства "Фламинго".
Кроме того, Зеленский объяснил, применяет ли Украина ракеты "Фламинго" для ударов по территории РФ.
