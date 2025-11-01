Видео
Україна
Зеленский сказал, сколько раз уже применяли "Фламинго"

Зеленский сказал, сколько раз уже применяли "Фламинго"

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 07:25
обновлено: 07:25
Зеленский заявил, что ракеты "Фламинго" применяли уже 9 раз
Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинские ракеты "Фламинго" были применены в реальных операциях уже 9 раз. На данный момент это лучшая крылатая ракета, которую произвела Украина.

Об этом пишет Le Figaro, сославшись в том числе на слова президента Украины Владимира Зеленского.

Что известно об особенностях "Фламинго" и ее применении

"Производитель указывает, что "Фламинго" использовался в реальных условиях девять раз, подтверждая заявление президента Зеленского, сделанное им за закрытыми дверями для журналистов 27 октября", — пишет издание.

Также сказано, что "Фламинго" считают лучшей украинский ракетой, но в то же время ее производитель Fire Point "вызывает столько похвал, сколько и вопросов".

Le Figaro отмечает, что данная ракета имеет боеголовку вдвое мощнее, чем у американской ракеты Tomahawk, у которой ориентировочно 450 кг взрывчатки. Дальность полета достигает 3000 км.

Украинские разработчики создали ракету "Фламинго"без западного финансирования и официальных лицензий — исключительно по собственной инициативе.

Отмечается, что это показывает способность Украины импровизировать и производить сложное оружие даже в условиях войны.

Le Figaro подчеркивает, что эта ракета может стать "game changer" — изменением правил игры в войне.

Она дает возможность атаковать военные объекты, склады и авиабазы далеко за линией фронта без участия западных ракет вроде Storm Shadow или ATACMS.

Один военный эксперт назвал "Фламинго" "первым по-настоящему стратегическим оружием украинского производства".

В самой Fire Point говорят, что уже нацелены на следующий этап — обсуждается вопрос производства баллистических ракет.

Также сообщается, что в Украине сейчас обсуждают вопрос о создании баллистических.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что госзаказ по ракетам "Фламинго" будет выполнен до конца года.

Также на днях мы писали, что Пентагон разрешил поставки Украине ракет Tomahawk.

