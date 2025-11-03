Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив терміни серійного випуску власних ракет

Зеленський розкрив терміни серійного випуску власних ракет

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 19:48
Оновлено: 20:54
Українські ракети «Фламінго» та «Рута» переходять у масове виробництво
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні розпочнеться масове виробництво ракет власного виробництва — "Фламінго" та "Рута". Це станеться до кінця цього року.

Про це український лідер повідомив під час зустрічі з журналістами 3 листопада.

Реклама
Читайте також:

Українські ракети "Фламінго" та "Рута" переходять у масове виробництво

За словами глави держави, обидва зразки вже пройшли бойові випробування та продемонстрували високу ефективність під час використання на фронті.

Зеленський також наголосив, що українські Сили оборони продовжують успішно застосовувати ракетний комплекс "Нептун" та його вдосконалену, більш потужну модифікацію.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що держзамовлення щодо ракет "Фламінго" буде виконано до кінця року.

Також днями ми писали, що Пентагон дозволив поставки Україні ракет Tomahawk.

Володимир Зеленський зброя ракети війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації