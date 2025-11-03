Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні розпочнеться масове виробництво ракет власного виробництва — "Фламінго" та "Рута". Це станеться до кінця цього року.

Про це український лідер повідомив під час зустрічі з журналістами 3 листопада.

Українські ракети "Фламінго" та "Рута" переходять у масове виробництво

За словами глави держави, обидва зразки вже пройшли бойові випробування та продемонстрували високу ефективність під час використання на фронті.

Зеленський також наголосив, що українські Сили оборони продовжують успішно застосовувати ракетний комплекс "Нептун" та його вдосконалену, більш потужну модифікацію.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що держзамовлення щодо ракет "Фламінго" буде виконано до кінця року.

Також днями ми писали, що Пентагон дозволив поставки Україні ракет Tomahawk.