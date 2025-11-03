Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине начнется массовое производство ракет собственного производства — "Фламинго" и "Рута". Это произойдет до конца этого года.

Об этом украинский лидер сообщил во время встречи с журналистами 3 ноября.

Украинские ракеты "Фламинго" и "Рута" переходят в массовое производство

По словам главы государства, оба образца уже прошли боевые испытания и продемонстрировали высокую эффективность при использовании на фронте.

Зеленский также отметил, что украинские Силы обороны продолжают успешно применять ракетный комплекс "Нептун" и его усовершенствованную, более мощную модификацию.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что госзаказ по ракетам "Фламинго" будет выполнен до конца года.

Также на днях мы писали, что Пентагон разрешил поставки Украине ракет Tomahawk.