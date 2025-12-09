Производство ракет в Украине - Зеленский раскрыл детали про "Длинные Нептуны", "Паляницы", "Фламинго" и новейшие "Сапсаны"

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже активно применяет ряд отечественных ракетных комплексов. Среди них уже есть "Длинные Нептуны", "Паляницы", "Фламинго" и новейшие "Сапсаны".

Об этом украинский лидер рассказал в ответ журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате во вторник, 9 декабря.

Производство ракет в Украине

Глава государства подчеркнул, что детали ракетной программы пока не раскрываются из соображений безопасности. По его словам, "Нептуны" демонстрируют высокую эффективность, а некоторые случаи их возможного применения враг предполагает сам — и это, по мнению Зеленского, только на пользу Украине.

Президент подчеркнул, что информация о ракетных ударах, которую распространяют украинские медиа, часто происходит из российских источников, однако Украина действительно наращивает потенциал собственных разработок. Он подтвердил, что все упомянутые комплексы уже используются, но отказался уточнять масштабы и количество запусков.

"Не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и детали", — отметил Зеленский.

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские ракеты "Фламинго" были применены в реальных операциях уже 9 раз. Глава государства подчеркнул, что это лучшая крылатая ракета, которую произвела Украина.

Кроме того, в ноябре Зеленский анонсировал, что в Украине начнется массовое производство ракет собственного производства — "Фламинго" и "Рута". По словам президента, это произойдет до конца года.