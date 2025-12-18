Зеленский допустил сокращение производства дронов

Зеленский заявил о возможном сокращении производства БпЛА
Дата публикации 18 декабря 2025 14:58
Срочная новость
Зеленский заявил, что производство дронов в Украине может сократиться в разы.
Президент объяснил, что это зависит от финансовых поступлений. Если весной Украина не получит соответствующий транш, средства из которого в случае мира должны идти на восстановление, а в случае войны - на приоритеты обороны, прежде всего производство дронов, то
производство БпЛА сократится в разы.
Новость дополняется...
