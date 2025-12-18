Зеленский допустил сокращение производства дронов

Срочная новость

Зеленский заявил, что производство дронов в Украине может сократиться в разы.



Президент объяснил, что это зависит от финансовых поступлений. Если весной Украина не получит соответствующий транш, средства из которого в случае мира должны идти на восстановление, а в случае войны - на приоритеты обороны, прежде всего производство дронов, то

производство БпЛА сократится в разы.

Новость дополняется...

Реклама