Зеленський припустив скорочення виробництва дронів

Зеленський заявив про можливе скорочення виробництва БпЛА
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:58
Зеленський заявив, що виробництво дронів в Україні може скоротитися в рази.
Президент пояснив, що це залежить від фінансових надходжень. Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, кошти з якого в разі миру мали б іти на відновлення, а в разі війни — на пріоритети оборони, насамперед виробництво дронів, то
виробництво БпЛА скоротиться в рази.
Новина доповнюється...
