Зеленський заявив про можливе скорочення виробництва БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:58
Зеленський припустив скорочення виробництва дронів
Термінова новина

Зеленський заявив, що виробництво дронів в Україні може скоротитися в рази.
 
Президент пояснив, що це залежить від фінансових надходжень. Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, кошти з якого в разі миру мали б іти на відновлення, а в разі війни — на пріоритети оборони, насамперед виробництво дронів, то 
виробництво БпЛА скоротиться в рази. 

Новина доповнюється...

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
