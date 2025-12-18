Зеленський припустив скорочення виробництва дронів

Термінова новина

Зеленський заявив, що виробництво дронів в Україні може скоротитися в рази.



Президент пояснив, що це залежить від фінансових надходжень. Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, кошти з якого в разі миру мали б іти на відновлення, а в разі війни — на пріоритети оборони, насамперед виробництво дронів, то

виробництво БпЛА скоротиться в рази.

Новина доповнюється...

