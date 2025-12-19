ЄС надасть Україні 90 млрд доларів у 2026 і 2027 роках

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Лідери ЄС досягли угоди про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро (106 млрд доларів) на наступні два роки, щоб зміцнити позиції Києва за столом переговорів і підтримати постраждалу від війни країну. Використання заморожених активів РФ для цієї допомоги — не передбачено.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про надання допомоги Україні від ЄС

Як пише видання, ЄС залучить спільний борг, який буде забезпечений за рахунок бюджету блоку. Це, своєю чергою, суттєва зміна у свідомості з планом більшості лідерів ЄС, який передбачав для цієї допомоги використання заморожених активів ЄС. Тобто — російські активи залишилися недоторканими.

Рішення було ухвалено рано вранці в п'ятницю, 19 грудня, після переговорів на саміті в Брюсселі.

"Лідери дійшли згоди про продовження роботи над планом щодо російських активів, а також про намір використати спільний борг для надання Україні такої необхідної допомоги", — йдеться в публікації.

У досягнутій остаточній угоді уточнюється, що будь-яке використання бюджету ЄС для кредиту не вплине на фінансові зобов'язання Чехії, Угорщини та Словаччини, які скептично ставляться до надання фінансування Україні.

"Хоча результат, ймовірно, викличе критику, він відображає терміновість, яку лідери ЄС відчували в прагненні виділити Україні нові кошти", — додало Bloomberg.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно підтвердив, що Україні у 2026-2027 буде надано 90 млрд євро. У соцмережі Х він уточнив, що кредит є безвідсотковим, а його погашення почнеться після виплати компенсацій з боку Росії.

"Фінансовий пакет для України готовий: Україна отримає безвідсотковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, як я і пропонував. Це посилає чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми триматимемо російські активи замороженими доти, доки Росія не виплатить Україні компенсацію", — написав Мерц.

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп підписав рекордний оборонний бюджет на 2026 рік, який становить майже 1 трлн доларів. Документ, зокрема, передбачає виділення 800 млн доларів на допомогу Україні в наступні два роки.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський за півдня до рішення ЄС про допомогу Києву заявляв, що в разі затримки міжнародної підтримки країна вже навесні може істотно скоротити виробництво дронів. Також він розповів, що деякі системи ППО України не забезпечені ракетами, тому країна розраховує або на підтримку партнерів озброєнням, або ж на фінансову допомогу.