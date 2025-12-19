Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що кредит ЄС дав Україні козирі проти РФ

Зеленський заявив, що кредит ЄС дав Україні козирі проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 22:08
Кредит ЄС дав Україні додаткові козирі проти РФ — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про надання кредиту на 90 млрд євро з боку Євросоюзу зміцнило Україну. Він додав, що рішення про посилення фінансової допомоги продемонструвало єдність Європи.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю польськім ЗМІ.

Читайте також:

Додаткові можливості для України

У інтерв'ю Польському пресовому агентству (PAP), TVP (TVP) та Польському радіо президент України розповів про вдячність за польську підтримку, про важливість європейської спільноти, а також про передумови переговорів щодо подальшої фінансової допомоги та перспектив миру.  Він наголосив, що Україна дуже серйозно ставиться до всього, що стосується європейської безпеки. 

"Завдяки цьому в нас з'явилися додаткові козирі. Росія сподівалася, що ми принаймні фінансово будемо слабкими. Це, звісно, впливає на дух і мораль солдата, який не впевнений, чи завтра вистачить дронів, чи не буде проблем з набоями, чи всього буде вдосталь. І це дуже впливає на життя людей, на життя цивільних. Оскільки таким чином ми компенсуємо нестачі, покриваємо фінансові потреби нашого бюджету", — зазначив Зеленський

Президент України наголосив, що ухваливши рішення про кредит, Євросоюз показав єдність попри скептицизм деяких лідерів ЄС, та зберіг незалежність від тиску з боку Росії та інших країн.

"Європа цим продемонструвала єдність, попри скептицизм деяких лідерів .... І Європа показала, що незалежно від тиску з боку Росії та інших гравців, вона має своє обличчя, має власних лідерів, і це керівництво — здатне", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що ЄС надав Україні кредит в розмірі 90 млрд євро на наступні два роки. Використання заморожених активів РФ не передбачено. 

Раніше ми також інформували, що Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у фінансуванні України у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
